الإدارة الذاتية للجنوب تناقش مع لجنة الإشراف على قطاع المياه خطة عملها القادمة

السبت 6 يونيو 2020

التقى الدكتور عبدالسلام حُميد، رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الإدارة الذاتية للجنوب، مساء اليوم السبت، لجنة الإشراف على قطاع المياه والصرف الصحي المكونة من المهندس المستشار نجيب الشعبي، والمهندس المستشار قائد أحمد الدرويش .



وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور عبدالسلام حُميد بالأخوين نجيب الشعبي وقائد الدرويش، مشيداً بخبراتهما العملية وقدراتهما في هذا القطاع الخدمي الحيوي.

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عقب ذلك جرى استعراض وتداول برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة والهادف إلى تحسين نشاط المؤسسة ورفع كفاءة إنتاج المياه وتوزيعها إلى مناطق وأحياء العاصمة عدن كافة، بطريقة عادلة، وكذا إجراء بعض الاصلاحات والصيانات التي من شأنها تحسن إنتاج وتوزيع المياه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، واللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب.

وعقب نقاش مستفيض، تم الاتفاق على برنامج عمل اللجنة للمرحلة المقبلة، وفي السياق أكد رئيس اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور عبدالسلام حميد أن المرحلة تتطلب جهودا مضاعفة من قبل كل المخلصين والشرفاء وذلك للتخفيف من معاناة هذه المدينة التي تعاني جملة من الأزمات المتداخلة في مختلف جوانب الحياة والاقتصادية، والصحية، والأمنية، متمنياً للجنة التوفيق في مهامها الاشرافية.

الجدير بالذكر أن رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، قد أصدر الأسبوع الماضي قراراً بتشكيل لجان مصغرة من اللجنة الاقتصادية العليا وتم تكليفها بالاشراف على القطاعات الاقتصادية والمالية والتي يأتي في مقدمتها قطاع الخدمات