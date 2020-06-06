شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تسجل 678 حالة إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة والان مع التفاصيل

السبت 6 يونيو 2020 سجلت كندا إجمالي 95 ألفا و947 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في كندا حتى 0730 صباحا في تورنتو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج اليوم "السبت".

Advertisements ويبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في كندا 7778، بينما تعافى 53 ألفا و74 مريضا من "كوفيد- 19 "، المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا. ومر حوالي 18 أسبوعاَ منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في كندا. وسجلت كندا 678 حالة إصابة جديدة بكورونا و61 حالة وفاة.

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