إيطاليا تسجل 72 حالة وفاة بفيروس كورونا و270 إصابة جديدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:51 مساءً, 6 يونيو 2020 م المناطق _ ميلانو سجلت إيطاليا اليوم 72 حالة وفاة بمرض ” كوفيد-19 ” و 270 إصابة جديدة.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: إن حصيلة الوفيات منذ ظهور الفيروس يوم 21 فبراير بلغت 33846 حالة.

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