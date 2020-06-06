صندوق النقد العربي يقرض تونس 98 مليون دولار

المناطق _ تونس

منح صندوق النقد العربي قرضًا لتونس بنحو 98 مليون دولار أمريكي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح القطاع المالي والمصرفي.

وأفاد الصندوق في بيان أن اتفاقية القرض جرى التوقيع عليها من قبل محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي.

وأكد الصندوق أنه يدرس في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكّن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل.