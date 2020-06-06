اخبار العالم

80 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 80 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المغرب عن تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية, 46 منها بمدينة الدار البيضاء داخل بؤرة عائلية وأخرى مهنية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8151، فيما استقر عدد الوفيات عند 208 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7315 بعد تعافي 47 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 281 ألفا و306 حالات بعد الكشف المخبري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 80 إصابة جديدة بكورونا في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا