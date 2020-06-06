شكرا لقرائتكم خبر عن 80 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المغرب عن تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية, 46 منها بمدينة الدار البيضاء داخل بؤرة عائلية وأخرى مهنية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8151، فيما استقر عدد الوفيات عند 208 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي. وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7315 بعد تعافي 47 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 281 ألفا و306 حالات بعد الكشف المخبري.

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