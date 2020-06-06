شكرا لقرائتكم خبر عن احصائية : 7 ملايين مصاب بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
ويوجد حوالي 30 في المئة من الإصابات أو مليوني حالة داخل الولايات المتحدة بينما سجلت أمريكا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15 في المئة من حالات الإصابة.
واقترب عدد الوفيات جراء الفيروس من 400 ألف حالة على مستوى العالم.
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