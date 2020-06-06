بأكثر من 400 موظف.. «ترانزم» تجتمع فـي جلسة استثنائية

امتدادًا للقاءات الأسبوعية التي تعقدها ترانزُم, ومنذ بداية الجائحة مع أكثر من 100 موظف أسبوعياً، تعزيزاً للتواصل المؤسسي وترسيخاً لمبدأ الشفافية. جاء هذا اللقاء الاستثنائي مع ما يزيد عن 400 موظف عبر تطبيق ZOOM للاجتماعات الافتراضية. ناقشت ترانزم، الإجراءات المتخذة في جميع شركاتها، للتعامل مع الوضع الاستثنائي العالمي مع تداعيات فـيروس كـورونا المستجد COVID-19، والخطط المستقبلية لما بعد عودة الحركة الاقتصادية،واجراءات العمل والسلامة عند بدء عودة العمليات التشغيلية في مختلف مرافق مطارات السلطنة وعودة الموظفين لمواقعهم.

أشاد د. خلفان الشعيلي في بداية اللقاء،بجهود فرق العمل في السعي المستمر نحو احتواء تأثيرات الأزمة، والإدارة الواعية والتعاون البنّاء بين الجميع في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، مؤكداً أهمية التواصل الفعال لتبادل المعلومات، واستعراض آخر المستجدات في مختلف العمليات التشغيلية والوقائع المحتملة للفترة القادمة.

وعن برنامج ترانزُم “معاً سنعود أقوى” والذي تم العمل به منذ بداية تداعيات الوضع، استعرضت الإدارة خلال اللقاء التقدم الكبير الذي حققه البرنامج من خلال المبادرات الجديدة التي طرحت من قبل فرق العمل تحت مظلة برنامج “المواهب الذكية”، والأفكار الابتكارية التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية للتنوع في الأعمال. قدم الرؤساء/المدراء التنفيذيون لمجموعة شركات ترانزُم خلال الاجتماع عرضاً مفصلًا عن سير الأعمال خلال هذه الفترة،والتغييرات الجذرية التي طرأت على جميع العمليات التشغيلية. كما تطرقوا إلى الجهود الحالية والإجراءات الوقائية والصحية المُعدة تحضيرًا لعودة الأعمال. ركز الاجتماع على عدد من المحاور منها؛إجراءات الصحة والسلامة، الوضع المالي الحالي، برامج التدريب وتطوير الكفاءات، الحلول الرقمية المطروحة لضمان استمرار العمليات، وتمكين التواصل بين الموظفين ومع الشركاء والضيوف، كما تم الرد على استفسارات الموظفين خلال اللقاء التي تمحورت حول عودة العمليات التشغيلية ووضع العمل خلال الفترة القادمة. ومع نجاح هذا اللقاء، تعتزم ترانزُم تنفيذ هذا اللقاء شهريًا مع أكبر شريحة من أفراد أسرتها لمناقشة المستجدات. ماضية بكل عزم في تحقيق التطلعات وتجاوز التحديات من خلال التواصل المستمر والعمل كفريق واحد نحو غد طموح.