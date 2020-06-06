التربية: لا صحة لاعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصف الثالث المتوسط

اكدت وزارة التربية، السبت، انه لا صحة لاعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصف الثالث المتوسط. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الانباء التي تحدثت عن اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصف الثالث المتوسط حتى الان". واضافت "نسعى لإيجاد الحلول والمعالجات لجميع الحالات وفي حال صدور أي قرار سيتم الإعلان عنه".

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