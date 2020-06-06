تسجيل حالة وفاة لامام وخطيب جامع في السليمانية بفيروس كورونا

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل حالة وفاة لإمام وخطيب في محافظة السليمانية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من، اليوم السبت، عن تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فضلاً عن 33 حالة وفاة.

