تسجيل حالة وفاة لامام وخطيب جامع في السليمانية بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، السبت، عن تسجيل حالة وفاة لإمام وخطيب في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل حالة وفاة لإمام وخطيب في محافظة السليمانية".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من، اليوم السبت، عن تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فضلاً عن 33 حالة وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من، اليوم السبت، عن تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فضلاً عن 33 حالة وفاة.
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