ودية النشامى اول مباراة لاسود الرافدين بعد جائحة كورونا

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2020-06-06 | 20:32
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وذكر مصدر في الهيئة التطبيعية في حديث للسومرية نيوز، أن "الهيئة تلقت اتصالاً من الجانب الأردني، للتوصل الى اتفاق من اجل تنظيم مباراة ودية بين المنتخبين خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أن "الاتحاد الأردني اقترح ان تكون المباراة خلال شهر آب المقبل دون تحديد الموعد النهائي او الأرض التي ستقام عليها المباراة".
واشار إلى أن "الهيئة التطبيعية وافقت على إقامة المباراة بشكل مبدئي وتنتظر الكتاب الرسمي من الاتحاد الأردني لتحديد زمان وماكن المباراة".
وفي سياق متصل، كشف المصدر أن "الهيئة التطبيعية شرعت بخطوات تجديد عقد المدرب سريتشكو كاتانيتش لعام اخر، حيث من المقرر ان ينتهي عقده في شهر أيلول المقبل".
وبحسب المواعيد الجديدة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، سيواجه المنتخب الوطني نظيره هونغ كونغ في الـ13 من شهر تشرين الأول المقبل، فيما سيلاقي كمبوديا في الـ12 من شهر تشرين الثاني المقبل، بينما سيلاعب إيران في الـ17 من الشهر ذاته.
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