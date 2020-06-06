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ودية النشامى اول مباراة لاسود الرافدين بعد جائحة كورونا

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2020-06-06 | 20:32

ودية النشامى اول مباراة لاسود الرافدين بعد جائحة كورونا

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تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اتصالاً من الاتحاد الأردني لكرة القدم من اجل اقامة مباراة ودية بين المنتخبين خلال الفترة المقبلة.
ومن المؤمل ان تكون هذه المباراة، مواجهة تحضيرية لاسود الرادفين قبل استئناف مباريات التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وذكر مصدر في الهيئة التطبيعية في حديث للسومرية نيوز، أن "الهيئة تلقت اتصالاً من الجانب الأردني، للتوصل الى اتفاق من اجل تنظيم مباراة ودية بين المنتخبين خلال الفترة المقبلة".


وأوضح أن "الاتحاد الأردني اقترح ان تكون المباراة خلال شهر آب المقبل دون تحديد الموعد النهائي او الأرض التي ستقام عليها المباراة".

واشار إلى أن "الهيئة التطبيعية وافقت على إقامة المباراة بشكل مبدئي وتنتظر الكتاب الرسمي من الاتحاد الأردني لتحديد زمان وماكن المباراة".

وفي سياق متصل، كشف المصدر أن "الهيئة التطبيعية شرعت بخطوات تجديد عقد المدرب سريتشكو كاتانيتش لعام اخر، حيث من المقرر ان ينتهي عقده في شهر أيلول المقبل".


وبحسب المواعيد الجديدة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، سيواجه المنتخب الوطني نظيره هونغ كونغ في الـ13 من شهر تشرين الأول المقبل، فيما سيلاقي كمبوديا في الـ12 من شهر تشرين الثاني المقبل، بينما سيلاعب إيران في الـ17 من الشهر ذاته.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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