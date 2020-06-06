كركوك تقرر فرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوع

قررت خلية الازمة في محافظة كركوك، السبت، فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع في المحافظة. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "قررت فرض حظر تجوال شامل من يوم غداً الاحد 7/6/2020 لغاية السبت القادم 13/6/2020، والالتزام بقرارات لجنة السلامة الوطنية، وكما مبين في بنود مقررات خلية الازمة في محافظة كركوك".



وأكد محافظ كركوك راكان الجبوري بحسب البيان، "حرص ادارة المحافظة وأعضاء خلية الازمة على ضمان سلامة مواطني كركوك ودعم فرقنا الصحية".



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