332 إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة واحدة و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة. وحسب بيان للوزارة على "تويتر"، فقد "تم تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 241310 حالات". وأضاف البيان أنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 27135 حالة".

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