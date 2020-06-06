الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/6/6 10:30 م بتوقيت أبوظبي
وافق مجلس النواب العراقي، السبت، على استقالة النائب هادي العامري من المجلس، مشيرا إلى أن بديله عبدالكريم يونس سيؤدي اليمين الدستورية في الجلسات القادمة.
وكان العامري، رئيس "تحالف الفتح"، تقدم باستقالته، السبت من عضوية البرلمان العراقي.
وقالت مصادر مقربة من العامري إن استقالته من عضوية البرلمان جاءت تمهيداً لتسلمه رئاسة هيئة الحشد الشعبي، ليحل محل فلاح فياض.
ووافق النواب على استقالة العامري، رئيس تحالف "الفتح" النافذ، المكون من أحزاب تتبعها ميليشيات تندرج ضمنه "كتائب الحشد الشعبي"، وعُين عبد الكريم يونس بديلاً للعامري.
ويرأس العامري أيضاً "منظمة بدر"، وهو حزب سياسي له جناح عسكري، ويعتبر صديقاً لإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: العامري يستقيل من "النواب العراقي" لتسلم رئاسة الحشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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