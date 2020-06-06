مجددا.. اللبنانيون يتظاهرون ضد مليشيا حزب الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجمع متظاهرون لبنانيون، السبت، وسط العاصمة بيروت، للاحتجاج ضد حزب الله ومحاولته بسط النفوذ على الدولة اللبنانية وفساد الطبقة الحاكمة، بحسب محتجين.

مظاهرات بوسط بيروت ضد الفساد وحزب الله ومناوشات محدودة

وأفاد شهود عيان، بأن مناوشات محدودة وقعت بين قوات الأمن والمحتجين، حيث رشق متظاهرون عناصر القوى الأمنية بالحجارة وألعاب نارية.

انتفاضة السبت بلبنان.. موجة ثانية من الاحتجاجات رفضا للحكومة وحزب الله

وشهدت المظاهرات مواجهات على مقربة من مقر البرلمان بوسط بيروت، بين المحتجين الذين عمد بعضهم إلى تحطيم واجهات المحلات، وعناصر الأمن الذين أطلقوا عليهم قنابل الدخان لتفريقهم.