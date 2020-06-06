العراق يمدد حظر التجول الشامل أسبوعا لاحتواء كورونا

قررت الحكومة العراقية، السبت، تمديد حظر التجول الشامل لمدة أسبوع، ابتداء من غد الأحد وحتى السبت المقبل، مع تشديد التطبيق بصورة دقيقة، للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقررت اللحنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في ختام اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرض حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً حتى الخامسة صباحا، بدءا من منتصف الأسبوع المقبل، مع فرض حظر التجوال الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة أثناء أيام وساعات الحظر.

كما تقرر "منع التجمعات بأشكالها كافة، واستمرار غلق المطاعم عدا خدمة التوصيل، قاعات المناسبات، المتنزهات، المقاهي، دور السينما، المولات، القاعات الرياضية، معاهد التدريس الخصوصي، عيادات الأطباء الخاصة، المسابح، المحال، باستثناء محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر والأفران والصيدليات".

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت السبت تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 11098 حالة، غالبيتها في بغداد، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 318 حالة وفاة.

