الآلاف يتظاهرون ضد العنصرية في برلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تظاهر الآلاف في ميدان الكسندر بلاتس الشهير في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة، وتضامنا مع الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، وفقا للعين.



وجاءت المظاهرة احتجاجا على قتل فلويد خلال عملية اعتقال عنيفة للشرطة، ورفع المتظاهرون شعار منظمة "حياة السود مهمة".

وكان ١٥٠٠ شخص سجلوا مشاركتهم في المظاهرة بشكل مسبق، لكن الحضور في المظاهرة اليوم السبت، تخطى حاجز الـ١٠ آلاف متظاهر، وفق متحدث باسم الشرطة الألمانية.

ونقلت صحيفة برلينر تسايتونغ الألمانية عن المتحدث نفسه (لم تذكر اسمه)، أن المظاهرة جرت في أجواء سلمية، رغم امتلاء الميدان بالمتظاهرين.

Advertisements

وتابع أن رجال الشرطة الألمانية نصحوا المتظاهرين كثيرا بالالتزام بالمسافات الآمنة خوفا من عدوى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).

وكانت المظاهرة صامتة لتأبين فلويد، والتضامن مع ضحايا العنصرية في الولايات المتحدة، واكتفى المشاركون برفع لافتات تدين العنصرية، وتتضامن مع ضحاياها، كما اتشح معظم المشاركين في المظاهرة بالسواد حدادا على الأمريكي الراحل,

وكان فلويد توفي على يد أحد عناصر الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية يوم 25 مايو، ما تسبب في اندلاع احتجاجات وأعمال شغب في عدة مدن في الولايات المتحدة.

وأمس الجمعة، تظاهر آلاف الألمان، في مدينة فرانكفورت (وسط) احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة، وتضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا ضد مقتل فلويد.