تمهيدا لعودة حركة الطيران.. مطار القاهرة يلغي اختبار الدم للركاب

كتب: ضياء السقا

أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي مساء السبت، إلغاء اختبارات الدم الخاصة باكتشاف فيروس "كورونا المستجد" للقادمين من الخارج فور وصولهم، والاكتفاء بقياس درجة حرارة الركاب فقط، ضمن خطة الدولة لإعادة حركة الطائرات مرة ثانية بعد توقفها منذ مارس الماضي نتيجة انتشار الوباء.

وبحسب موقع "مصراوي"، قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن سلطات الحجر الصحي بدأت في إلغاء اختبارات الدم للركاب، وبدأ التطبيق على طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، وفحص الأطباء تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، الركاب ظاهريًا وقياس درجة الحرارة لكل راكب، والسماح لهم بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وأشارت المصادر، إلى أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة أي ركاب، سيتم إجراء الاختبارات له وتحويله إلى المستشفيات المخصصة لعلاج الفيروس.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن القرار خطوة مهمة في إعادة فتح الحركة الجوية مرة ثانية والتعايش مع الفيروس، وتطبيق الإرشادات الخاصة بمنظمات الطيران الدولية، كما أنها خطوة مهمة للقضاء على الزحام داخل الصالات بالمطار، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، موضحين أنها ستسمح بوصول كل الرحلات لمطار القاهرة الدولي، بدلًا من الوصول للمطارات الداخلية والعودة مرة ثانية لمطار القاهرة الدولي.

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وكان مطار القاهرة الدولي، قد أعلن الأربعاء الماضي، إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني، والاكتفاء بتوقيع الركاب على إقرار الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يوما أيام للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت مصادر بالمطار، في تصريحات نقلها موقع "اليوم السابع"، أن سلطات الحجر الصحي بدأت بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا وصلوا على 3 رحلات استثنائية من بيروت.

وتم إخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مدة العزل بمنازلهم.

وأضافت مصادر في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن من يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج سوف يتم علي الفور عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك وسوف يخرجون من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل.