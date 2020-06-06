شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين: 16 حالة إصابة واشتباه جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فاطمة الزهراء، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن تلقى 16 حالة إصابة واشتباه بفيروس كورونا جديدة وسط أعضاء النقابة، وذلك عبر الخط الساخن للجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، معلنة عن توافر الكمامات والمواد المطهرة لاعضاء النقابة الاثنين المقبل.
وكانت نقابة المحامين أعلنت، عن فتح أبوابها واستئناف العمل بالنقابة العامة، ونادى المحامين النهرى بالمعادى، وذلك بعد توقفه بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، وأعمال التعقيم والتطهير التي استمرت على مدى يومين متتالين بمقر وإدارات النقابة العامة، حفاظا على سلامة الأعضاء، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت النقابة فى بيان لها، أن جميع الإدارات بالنقابة العامة، ونادى المحامين النهرى بالمعادى تباشر مهامها من صباح الغد، كما سيتم استئناف أعمال تجديد الاشتراك السنوى والبطاقة العلاجية، وذلك حرصا على مصلحة الأعضاء.
وناشدت النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة والقفازات الطبية، والمطهرات حرصا على سلامتهم.
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