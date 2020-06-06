شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الشورى: إصابة ابنى الطبيب بكورونا.. وباقى الأسرة بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن نجله طبيب أصيب بفيروس كورونا وأظهرت المسحة التى أجريت له أن حالته إيجابية، مؤكدا أن حالة ابنه مستقرة وقام بعزل نفسه فى شقته بالقاهرة، ولا يشعر بأى أعراض ولكن تم عزله للاطمئنان عليه.

وتابع "الشوري"، لـ"الخليج 365": "أنا وباقى أسرتى بخير ولا يوجد أى أحد منا مصاب أو معزول لأننا لم نكن مخالطين لنجلى الطبيب المصاب بكورونا، وكل منا يتواجد بشقته، ولم يتم عزل الأسرة، ونحمد الله أننا بخير، وأن ابنى بخير وحالته جيدة، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يزيل الله الغمة والبلاء والوباء عن مصر وشعبها وعن العالم كله".

ودعا النائب محمد الشورى، جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وبالتباعد الاجتماعى والمسافة الآمنة.