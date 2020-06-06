شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مصر: مشروع قانون مجلس الشيوخ خرج للنور بعد حالة من التوافق المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى إن مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي سيتقدم به ائتلاف دعم مصر غدأً، جاء معبراً حالة من الرضا و التوافق وذلك من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها الى العديد من فئات الشعب وكافة الملاحظات ليخرج القانون الى النور معبرا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة.

وأعلن ائتلاف دعم مصر عن تقدمه غدا بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.

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وأضاف القصبي، أن مشروع القانون الخاص بمجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهوريه.

وفى السياق ذاته، أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب 50 ٪؜ منهم بنظام القائمة، و50٪؜ منهم بنظام الفردي و ذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونه للائتلاف و الخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف، حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها، وعلى رأسها نسبه ال 25٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها .