شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. برلمانى يتقدم بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

حبس 7 سنوات.. برلمانى يتقدم بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة ختان الإناث

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مشيرا إلى أنه رغم التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون أكثر من مرة، إلا أن هناك العديد من الممارسات التي ما زالت مستمرة، والناجمة عن جهل وعدم وعي كافي لدى الأهالي وتعريض حياة أطفالهم للخطر.

صناعة البرلمان تطالب الحكومة بإعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء لايزال يؤثر سلبا على مختلف الصناعات المصرية وجعل بعض الصناعات فى حالة صعبة وسيئة للغاية لدرجة أنها اتجهت من تحقيق الأرباح نحو الخسائر، مطالبا من لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر مجددا فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء. مجلس النواب يحدد موعد نظر 9 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة بجلسة الأحد مجلس النواب يحدد موعد نظر 9 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة بجلسة الأحد

ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة التي يعقدها غدا الأحد، تحديد موعد مناقشة عدد 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، وتفعيل الفيزا السلعية الحرة، وبشأن تطوير منظومة إدارة واستغلال الثروة التعدينية، وبشأن دعم مراكز الشباب، وبشأن إجراء مسابقات لتعيين المدرسين. وغيرها من الموضوعات.

"الأعلى للإعلام"يقرر منع ظهور 5 إعلاميين لمدة عام على جميع وسائل الإعلام قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس منع ظهور كلا من بوسى الطيار و دعاء فاروق و ريم البارودى و هالة فهمى و علا شوشة لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة و الالكترونية ، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة. Advertisements طلب إحاطة بشأن الامتناع عن قبول إجازات رعاية الطفل للطبيبات وجهّت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إجازات رعاية الطفل للطبيبات.

برهامى يجدد الصراع بين السلفية والصوفية: الحضرة "بدعة" وليست ذكرا مشروعا

جدد ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، الصراع بين التيار السلفى والطرق الصوفية، حيث أفتى بأن الحضرة التى تنظمها الطرق الصوفية "بدعة" بحسب وصفه، وليست من الذكر المشروع.

النائب هشام مجدى يعتذر رسميا عن حضور جلسات البرلمان بعد خروجه من "العزل" تقدم النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب، الذي غادر مستشفي العزل أمس الجمعة والتي كان يخضع فيها للعلاج بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بإعتذار رسمي عن حضور الجلسات العامة للبرلمان والتي تبدأ غدا الأحد وذلك حرصا علي صحه الجميع لاسيما وأنه مازال في مرحله التعافي. تخبط وعشوائية.. المعارضة التركية تسخر من إدارة أردوغان لأزمة كورونا تخبط وعشوائية.. المعارضة التركية تسخر من إدارة أردوغان لأزمة كورونا

حالة من التخبط تعيشها السلطة التركية وعشوائيتها بشأن حظر التجول، حيث أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، قرار حظر التجول الكلي في 15 ولاية يومي السبت والأحد، فيما سبق أن صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو باستمرار الحظر، فيما صرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، لجريدة حرييت التركية، بإلغاء حظر التجوال نهائياً.