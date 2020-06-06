شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شكاوى البرلمان" يطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال ليلا بعد انتهاء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بأهمية استمرار تحديد مواعيد لغلق المحال العامة والتجارية ليلا حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أن غلق المحال فى مواعيد محددة ليلا يؤدى إلى القضاء على الضجيج وإزعاج المواطنين، ووجود نظام والتزام، بالإضافة إلى توفير الطاقة من كهرباء وغيرها، وترشيد استخدام المياه.

وقال العادلى، ل"الخليج 365"، أن الغلق المبكر للمحال العامة والتجارية أمر جيد وضرورى، ومن المهم استمرار ذلك بعد انتهاء أزمة انتشار وباء كورونا، متابعا: "يمكن أن يكون ميعاد غلق المحال فى وقت متأخر عن التوقيت الحالى الذى تفرضه جائحة كورونا، حيث تغلق المحال فى الساعة الخامسة مساء، فبعد انتهاء الأزمة يمكن أن يكون موعد الغلق فى الساعة 10 أو 11 مساء أو الساعة 12 منتصف الليل بحد أقصى، على أن يتم استثناء بعض أنواع المحال مثل السوبر ماركت والمخابز، والصيدليات، أو غيرها".

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وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أنه فى الظروف العادية قبل أزمة فيروس كورونا كانت هناك شكاوى عديدة من المواطنين من المشكلات التى تتسبب فيها المحال بسبب عملها ليلا ونهار، مما يقلق راحة المواطنين ويزعجهم، خاصة المقاهى والمطاعم وغيرها، وضبط هذا الأمر أصبح ضرورة.

وتنص المادة رقم (3) من قانون المحال العامة، على أن يكون الترخيص الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، أن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.

جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى وغيرها.