3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت السعودية اليوم 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة الى 98 ألف و869 حالة.



وقالت وزارة الصحة السعودية ان اجمالي المتعافين ارتفع الى 71 ألف و791 حالة.. فيما بلغ عدد الوفيات اليوم 34 حالة ليرتفع اجمالي الوفيات الى 676 حالة.

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