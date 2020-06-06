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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية ترحب بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
رحبت المملكة العربية السعودية اليوم السبت ”بالجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف“.
وأكدت السعودية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، بأنها ترحب ”بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتؤيد دعوة الرئيس المصري وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم الإثنين وفق المبادرة التي تضمنها إعلان القاهرة“.
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