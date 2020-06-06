الجيش الليبي يتصدى لمليشيات الوفاق ومرتزقة أردوغان شرق مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تصدت قوات الجيش الليبي، السبت، لهجوم من مليشيات ما يعرف بحكومة الوفاق غير الشرعية، ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مناطق شرقي مدينة مصراتة وغرب مدينة سرت وسط البلاد.



وأكد اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن القوات أجبرت المليشيات على الانسحاب من منطقة الهيشة شرق مصراتة بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع المعادية من قبل مقاتلات سلاح الجو.

وأشار إلى أن الضربات سلاح الجو الليبي لا تزال تقدم غطاء جويا كثيفا وفي الدعم الناري للقوات البرية حتى الساعة.، في هجوم مضاد ضد مليشيات الوفاق والمرتزفة السوريين.

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يأتي ذلك بعد التزام الجيش الليبي بتعهداته بالتمركز على مسافة 60 كيلومتر من تمركزاته في العاصمة طرابلس، لإنجاح المفاوضات الأمنية الخاصة باللجنة العسكرية 5+5 المنبثقة عن مؤتمر برلين يناير/كانون الثاني الماضي.

ولا تزال تركيا مستمرة في خرق قررات مجلس الأمن والتعهدات الدولية المنبثقة من مؤتمر برلين المنعقج في يناير الماضي، بدعم ميليشات حكومة الوفاق غير الشرعية، من خلال إمدادها بالعديد من شُحنات الأسلحة وإرسال المرتزقة السوريين، والذي وصل عددهم إلى أكثر من 12 ألف مرتزق، وفقًا لإعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعد هذه الاشتباكات هي الأولى بعد إعلان القاهرة، الذي أُعلن عنه في مؤتمر صحفي ثلاثي جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت.

وتضمن الإعلان، بنود رئيسية لمبادرة حل الأزمة الليبية، شملت وقف إطلاق النار بداية من الساعة 6 صباحا يوم الإثنين المقبل.