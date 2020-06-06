اخبار العالم

الجيش الليبي يحبط هجوم لميليشيا الوفاق على سرت

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يحبط هجوم لميليشيا الوفاق على سرت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

الجيش الليبي يحبط هجوم لميليشيا الوفاق على سرت

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، عن إفشال محاولة هجوم للميليشيات على مدينة سرت، الواقعة في منتصف الساحل الليبي بين بنغازي والعاصمة طرابلس، تبعد عن الأخيرة 450 كلم شرقًا.

 

Advertisements

وقالت شعبة الإعلام الحربي،“إن القوات المُسلحة العربية الليبية أفشلت محاولة مجموعات الحشد الميليشياوي المدعوم من تركيا والمرتزقة السوريين والأتراك؛ للهجوم على مدينة سرت المُجاهدة.

 

وأكدت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن القوات المسلحة ”تقوم بالهجوم ومطاردة فلول (الميليشيات) بعدما ردتهم على أعقابهم خاسئين متكبدين خسائر كبيرةً في العتاد والأرواح.

 

وأشارت إلى أن ”المعارك انتقلت في هذا الأثناء إلى ما بعد الحدود الإدارية لمدينة سرت بتغطية جوية من قبل السلاح الجوي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يحبط هجوم لميليشيا الوفاق على سرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا