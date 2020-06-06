عودة ليبيا إلى المجتمع الدولي.. أول تعليق من السيسي على نجاح مبادرة ’’إعلان القاهرة‘‘

كتب: ضياء السقا

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حل الأزمة الليبية، والتوصل لمبادرة، لحل النزاعات بين الأطراف المختلفة.

وقال الرئيس : "شرفت اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية صباح اليوم، والذى أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي".

وأضاف السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتناعى فيس بوك: "وإنه لمن دواعى اعتزازى أن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى واستعادة استقراره فى كل مجالات الحياة."

وختم رسالته بقوله: "حفظ الله مصر وشعبها وسائر شعوب العالم".

وكان الرئيس السيسي، قد أعلن السبت، عن مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ورئس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

وأكد الرئيس السيسي أن جهود البرلمان الليبي والجيش الوطني مكّنت من التوصل إلى مباردة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على إطلاق إعلان القاهرة "مبادرة ليبية ليبية"، تهدف إلى حل الأزمة والصراع في البلاد، متضمناً جهود الولايات المتحدة وباريس وبرلين وأبوظبي لحل الصراع.

وحذر السيسي من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا، مشيراً إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

وأكد الرئيس السيسي أن لدى حفتر وعقيلة صالح التزام بتحقيق مصلحة الشعب الليبي، مشدداً على أهمية التوصل لمبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

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وتهدف المبادرة إلى التأكيد علي وحدة وسلامة الاراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الاطراف بوقف اطلاق النار اعتباراً من الساعة 6 يوم الإثنين المقبل.

وتتضمن المبادرة عدداً من النقاط وهي كالآتي:

- احترام كافة المبادرات الدولية بوقف إطلاق النار

- إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية

- تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها

- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة

- طرح مبادرات لحل الأزمة على كافة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية

- ضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد

- توحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من القيام بدورها والتوزيع العادل للموارد الليبية على كافة المواطنين

- اعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة سياسياً وانتخابياً