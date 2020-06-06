ردت قوات الوفاق الليبية، المدعومة من تركيا، على "إعلان القاهرة" والذي تم الإعلان عنه اليوم السبت، والذي يهدف إلى حل الصراع في ليبيا.
وقال المتحدث باسم قوات الوفاق الليبية، محمد قنونو، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن قوات الوفاق هي من "ستنهي هذا النزاع".
جاء ذلك رداً على المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
وأضاف قنونو أن حكومة الوفاق "ليس لديها وقت فراغ لمشاهدة هرطقات حفتر"، مشيراً إلى أنها تتابع تقدم قواتها "بقوة وحزم".
وتابع: "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها"، على حد زعمه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مبادرة سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع في البلاد، وإخراج القوات الأجنبية منها وضمان سيادتها واستقرارها.
وبالتزامن مع الإعلان عن المبادرة، تقدمت قوات حكومة الوفاق نحو مدينة سرت، بعد أن أحكمت سيطرتها على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها ومدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مبادرة «السيسي وحفتر» لحل الأزمة في ليبيا.. قوات الوفاق تشعل الصراع وترد: «نحن من يحدد زمان ومكان نهاية الحرب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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