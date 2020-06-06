تعقيم "محطة أتوبيس الداخلة" في الوادي الجديد بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ أعمال تطهير محطة أتوبيس النقل العام والسيارات التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بتعقيم كافة المصالح الحكومية ووسائل النقل العام بعد أن عادت للعمل بصورة جزئية بعد تطبيق كافة الاشتراطات الاحترازية تحسبًا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

أكد الدكتور ناجي محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، الانتهاء من تعقيم وتطهير 60 منشأًة حكومية على مستوى مركز الداخلة والقرى التابعة له، وذلك ضمن الخطة التي تقودها المديرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى، بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت والمصالح الحكومية والمباني غير الحكومية أيضًا ومنازل الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم.

وأضاف ناجي، أن المديرية تتولى تعقيم منازل المرضى الذين ثبتت إيجابيتهم لفيروس كورونا، والتي ظهرت بها حالات إيجابية للفيروس مع تعقيم المنازل للمرضى والمنازل المجاورة لها.