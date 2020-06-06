كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 332 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 241310 حالة.

وأضافت السلطات الإسبانية: أنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 27135 حالة"، موضحة أن أعداد المتوفين والمصابين قد تشهد تغيرات معينة نظرا لاتباع أسلوب جديد لحساب الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في البلاد.