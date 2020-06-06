كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر: تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 10 آلاف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، 115 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10050 وإجمالي الوفيات إلى 698 حالة.

وقال رئيس لجنة رصد فيروس كورونا جمال فورار: إن "178 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين الى 6631".

وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن بلاده وصلت إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا في يوم 29 أبريل الماضي بتسجيلها 199 إصابة جديدة.

وأوضح بن بوزيد، في تصريحات للتلفزيون الحكومي أن الوضع الحالي يتسم بالاستقرار النسبي، ما يسمح ببدء رفع تدريجي للحجر اعتبارا من يوم الأحد.

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