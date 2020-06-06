كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشار المنظمة الليبية: حل الأزمة لن يكتمل إلا بوقوف مصر معنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رمزي رميح

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي: إنه يؤمن منذ سنوات أن حل الأزمة الليبية بعد الله يكمن في وقوف مصر مع ليبيا، مستدلا بتاريخ مصر ووقوفها الدائم بجانب ليبيا.

وأشار "رميح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن ليبيا عندما أرادت أن تحارب الاحتلال الإيطالي، توجه الأباء المؤسسون إلى القاهرة وذلك في عشرينات القرن الماضي، وبدأو في تأسيس ائتلاف عسكري، والذي انطلق لتحرير ليبيا.

وأضاف: أن "ما يحدث الآن في ليببا هو ذاته ما حدث في القرن الماضي"، منوهاً بأن الكرة الأن في ملعب المجتمع الدولي، ولهذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة اليوم إلى المجتمع الدولي.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكري للأزمة الليبية.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، بقصر الاتحادية مع رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: "أود في البداية ان أتوجه بالشكر إلى القادة الليبيين، رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى الحضور القاهرة، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلي الدول المعنية بالأزمة الليبية".

وأضاف الرئيس: "أوجه حديثى اليوم الى العالم أجمع وأقول بكل صدق إن هذين القائدين الليبين قد برهنا خلال اللقاءات التي جمعتهما خلال الأيام الماضية في القاهرة على رغبتهما الاكيدة في انفاذ إرادة الشعب الليبي المتمثلة في ان يعرف الاستقرار طريقه مجددا الى ليبيا وفى ان تكون سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها مصونة لا يتم الافتات عليها كائنا من كان".