كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 11 إصابة جيديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 795 حالة.

وبينت رئاسة الوزراء الأردنية في موجز إعلامي، أن الإصابات توزعت على النحو الآتي: وسجلت وزارة الصحة أيضا "15 حالة شفاء، 10 في مستشفى الأمير حمزة، و5 في مستشفى الملكة علياء".

ولفتت إلى إجراء 4090 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 217 ألفا و905 فحوص.