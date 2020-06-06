كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر إعلامي ليبي يكشف دور مصر في حل الأزمة وأهمية "مبادرة السيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد "الفاخر" في تصرح خاص على أن حرص مصر على الحفاظ على وحدة التراب الليبي جعل منها ترعى عدة مبادرات ومؤتمرات على مدار الأعوام الخمس الماضية للوصول لحل سياسي ليبي ليبي.
وأضاف: "الآن نجحت الدبلوماسية المصرية في توحيد الرأي العام في برقة شرق ليبيا بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. والان الكرة في ملعب حكومة الوفاق في طرابلس".
وأكد أنه إذا تم تنفيذ بنود هذه الوثيقة ولو بالخطوط العريضة مبدئيا من كل الأطراف المحلية، فيمكن أن نقول قد نجحت هذه المساعي.
وذكر أن حكومة الوفاق والمليشيات التابعة لها المدعومة من تركيا تتحدث حتى الآن على أنها لن تتوقف وستستمر في الحرب والتقدم صوب المنطقة الشرقية، وهنا سنرى مدى جدية المجتمع الدولي في إجبار المليشيات ومن قبلها تركيا المشغل والمحرك لهذه المجموعات المسلحة بالإلتزام بمخرجات برلين.