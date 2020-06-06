كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر إعلامي ليبي يكشف دور مصر في حل الأزمة وأهمية "مبادرة السيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي الليبي عبد العزيز الفاخر، معلقاً على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير حفتر بشأن آخر التطورات في الأزمة الليبية وطرح مبادرة لحل الصراع: إن القاهرة كانت دائما داعما لقيام مؤسسة عسكرية مهنية في ليبيا وتخشى أن تكون ليبيا فريسة في أيدي الجماعات الإسلامية الرادكالية، التي يحارب بعض منها الجيش المصري في سيناء ولهذا لم تتأخر القاهرة في دعم الجيش الوطني الليبي، الذي يحضى بشرعيته من مجلس النواب الليبي



وأكد "الفاخر" في تصرح خاص على أن حرص مصر على الحفاظ على وحدة التراب الليبي جعل منها ترعى عدة مبادرات ومؤتمرات على مدار الأعوام الخمس الماضية للوصول لحل سياسي ليبي ليبي.



وأضاف: "الآن نجحت الدبلوماسية المصرية في توحيد الرأي العام في برقة شرق ليبيا بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. والان الكرة في ملعب حكومة الوفاق في طرابلس".



وأكد أنه إذا تم تنفيذ بنود هذه الوثيقة ولو بالخطوط العريضة مبدئيا من كل الأطراف المحلية، فيمكن أن نقول قد نجحت هذه المساعي.



وذكر أن حكومة الوفاق والمليشيات التابعة لها المدعومة من تركيا تتحدث حتى الآن على أنها لن تتوقف وستستمر في الحرب والتقدم صوب المنطقة الشرقية، وهنا سنرى مدى جدية المجتمع الدولي في إجبار المليشيات ومن قبلها تركيا المشغل والمحرك لهذه المجموعات المسلحة بالإلتزام بمخرجات برلين.

وعبر عن عدم تفاؤله، بقوله: "شخصيا لست متفائل كثيراً ولكن الواقع ينذر بالتصعيد العسكري الخطير والمختلف جداً؛ لأن الحرب ستأخذ طالعا اخر وهو شكل الحرب الاهلية. الذي قد ينتهي بتقسيم ليبيا".