كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر "حفتر" يطالب الرئيس السيسي بإلزام تركيا بهذا الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وذلك خلال القمة الثلاثية بين السيسي، ورئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح، المنعقدة في قصر الاتحادية.

وقال "حفتر" في الرسالة: "أنتم ياسيادة الرئيس امتداد للجهود العظيمة، التي تكثل القوة والصلابة والحرية والرغبة في العيش الكريم لشعبكم والشعوب العربية كافة، ومن هنا جاء دعمكم للأشقاء الليبيين".

وأضاف حفتر: أن "التدخل التركي في الصراع الليبي من شأنه أن يعزز من حالة الاستقطاب الداخلي في إمداد حكومة الوفاق غير الدستورية بمزيد من الأسلحة والمرتزقة".

وأوضح أن ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا في ظل تباين المصالح بين أغلب الدول المنخرطة في هذا الصراع، وهو ما يمكن أن يؤدي لإطالة أمد الصراع بشكل أكبر واستبعاد الحلول السياسية التي تؤدي لإعادة بناء الدولة الليبية.

كما طلب من الرئيس السيسي بالعمل على بذل جهد أكثر فاعلية وعاجلة لإلزام تركيا بالتوقف التام عن نقل الأسلحة والمرتزقة لليبيا، وإعادة من تم نقلهم إلى أوطانهم التي جاءوا منها، فخطر وجودهم لا يقتصر على أمن ليبيا بل يمتد لدول الجوار والمنطقة.