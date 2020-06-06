حصيلة كورونا في المغرب.. 80 إصابة في 24 ساعة ولا وفيات 47 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن إصابة 80 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 8151 حالة مؤكدة مع استبعاد 14028 حالة في 24 ساعة.

وكشف وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 47 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة السادسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 7315 حالة بنسبة 89.7 في المائة.

وأضاف المتحدث أن لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في 24 ساعة لتستقر الحصيلة إلى 208 حالة في الإجمالي بنسبة 2.6 في المائة.