البيضاء تستعد لمرحلة ما بعد الحجر الصحي.. انطلاق عملية اختبار كورونا داخل المقاولات الخاصة

كشف موقع “كازا بلانكا سيتي” عن انطلاق حملة واسعة لفحص فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بين العاملين في القطاع الخاص بمدينة الدار البيضاء، بهدف الحد من مخاطر انتشار الفيروس في المقاولات.

وقال الموقع الإخباري لمجلس مدينة الدار البيضاء، أن هذه العملية انطلقت منذ أسبوع، من أجل الكشف عن فيروس كورونا في صفوف العاملين في القطاع الخاص، وذلك بعدما دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون المقاولات في 19 ماي الماضي إلى استئناف نشاطها بعد عيد الفطر، مع الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات المختصة ضد الفيروس.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة الدار البيضاء سطات، عقدت في 3 يونيو الجاري، اجتماعا تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى إرساء آليات فعالة لتدبير تداعيات وجائحة “كوفيد 19” واتخاذ المزيد من الإجراءات المصاحبة للتحفيف من تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

Advertisements

اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية لجهة الدار البيضاء سطات تضمن عدة نقط همت بالخصوص تشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية في الجهة ووضع خطة عمل لمرحلة ما بعد استئناف النشاط الاقتصادي، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لمواكبة ودعم استئناف الأنشطة الاقتصادية المتوقفة.

وتجدر الإشارة إلى أن جهة الدار البيضاء سطات تضم 108 آلاف مقاولة مصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينها 44 ألف مقاولة أعلنت عن توقف عملها بسبب هذه الجائحة.

ودعت الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، التي تمثل أرباب المقاولات في لجنة اليقظة الاقتصادية إلى الرفع من الوعي والتعبئة بالتعاون مع السلطات المحلية والجماعية لمساعدة المقاولات على استئناف أنشطتها تدريجيا.