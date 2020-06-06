طنجة تسجل 14 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ وترفع الإصابات في الشمال إلى 1169 حالة

ارتفع مجموع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في جهة الشمال، خلال 16 ساعة الأخيرة، إلى 1169 إصابة، بعد تسجيل 14 حالة جديدة كلها بمدينة طنجة.
وكشف مصدر طبي لـ”اليوم 24″، أن عناصر الوقاية المدنية، نقلت ليلة الجمعة/ السبت، بطنجة، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى دوق دو طوفار.
وكشف مصدر طبي لـ”اليوم 24″، أن المصابين تتراوح أعمارهم، بين 20 عاما و84 عاما، ويتوزعون على الحي الجديد، والحاج المختار، ومجمع العرفان، ومنطقة المغوغة الكبيرة، وحي بوحوت، والسواني، وبولفار مولاي يوسف، والضحى المرس.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، ولا تدعوا للقلق، إذ تم إخضاعهم للبروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحية لعلاج مرضى الفيروس التاجي.
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