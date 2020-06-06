الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات و58 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 17752 إصابة من بينهم 295 حالة وفاة.

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