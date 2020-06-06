شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يحبط هجوم لميليشيا الوفاق على سرت والان مع التفاصيل

السبت 6 يونيو 2020 أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، عن إفشال محاولة هجوم للميليشيات على مدينة سرت، الواقعة في منتصف الساحل الليبي بين بنغازي والعاصمة طرابلس، تبعد عن الأخيرة 450 كلم شرقًا.

وقالت شعبة الإعلام الحربي،“إن القوات المُسلحة العربية الليبية أفشلت محاولة مجموعات الحشد الميليشياوي المدعوم من تركيا والمرتزقة السوريين والأتراك؛ للهجوم على مدينة سرت المُجاهدة“. Advertisements وأكدت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن القوات المسلحة ”تقوم بالهجوم ومطاردة فلول (الميليشيات) بعدما ردتهم على أعقابهم خاسئين متكبدين خسائر كبيرةً في العتاد والأرواح“. وأشارت إلى أن ”المعارك انتقلت في هذا الأثناء إلى ما بعد الحدود الإدارية لمدينة سرت بتغطية جوية من قبل السلاح الجوي“

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