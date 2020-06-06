الحكومة تشيد بتمديد عمل مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن

السبت 6 يونيو 2020

أشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بتمدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ “مشروع مسام لتطهير اليمن من الألغام” التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، لسنة اضافية بمبلغ 30 مليون و495 الف دولار.



ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن فتح، ان هذا التمديد الذي يأتي للمرة الثانية، على التوالي يؤكد حرص الأشقاء في المملكة على مساندة اليمنيين في الحفاظ على حياتهم من الألغام والمتفجرات التي تزرعها مليشيا الحوثي بطرق عشوائية في معظم المحافظات .

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمديد عقد عمل مشروع مسام لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن لمدة سنة إضافية.

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وبلغ قيمة العقد المالي الجديد 30 مليون و 495 الف دولار.

وقال المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، أن المشروع يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من مخاطر الألغام من خلال التركيز على التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام.

وأضاف الربيعة أن المشروع تمكّن حتى اليوم من انتزاع اكثر من 167 الف لغم وقذيفة متنوعة.

وهذا التمديد هو الثاني منذ إشهار المشروع في أواخر يونيو 2018م، بعد تمديد عمله للمرة الأولى في يوليو 2019م، بفعل استمرار الحرب واستمرار المليشيا في زراعة الألغام التي راح ضحيتها مئات اليمنيين