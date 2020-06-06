مرصد الحريات يدين تهديد عدد من الصحفيين في عدن

السبت 6 يونيو 2020

دان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، تهديد الصحفيين صلاح العاقل مراسل قناة RT الروسية والصحفي ياسر اليافعي رئيس تحرير يافع نيوز للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل مجهولين في حال استمرارهم في عملهم الاعلامي .



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وأوضح المرصد في بيان له، أن هذا التهديد يأتي عقب ثلاثة أيام من مقتل المصور الصحفي نبيل القعيطي على يد مجهولين بعد خروجه من منزلة بمدينة عدن .

وجدد المرصد مطالبته بحماية الصحفيين وعدم الزج بهم في الصراعات السياسية ، وسرعة فتح تحقيق شفاف ومحايد في جريمة اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي