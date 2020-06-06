وفيات كورونا في العالم تقترب من 400 ألف

السبت 6 يونيو 2020

أودى فيروس «كورونا» المستجد بحياة 395.977 شخصاً على الأقل، منذ ظهر في الصين في ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أعدّته وكالة «فرانس برس»، السبت الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، استناداً إلى مصادر رسمية.



وتم تسجيل أكثر من 6.782.890 إصابة مثبتة بـ «كورونا»، في 196 بلداً ومنطقة. وتم إعلان تعافي 2.943.700 من هذه الحالات على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب «فرانس برس» من السلطات المحلية في دول العالم، ومن منظمة الصحة العالمية، إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس، إلا للحالات الأخطر.

وسجّلت الولايات المتحدة، أعلى حصيلة للوفيات في العالم، بلغت 109.143، من بين 1.897.838 إصابة. وأعلن تعافي 491.706 أشخاص على الأقل من «كورونا» في الولايات المتحدة.

وتُعد بريطانيا البلد الأكثر تأثّراً بالفيروس، بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 40.261، من بين 283.311 إصابة.

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وتليها البرازيل بـ 35026 وفاة، من بين 645.771 إصابة، من ثم إيطاليا بـ 33.774 وفاة، من بين 234.531 إصابة، تليها فرنسا التي سجّلت 29.111 وفاة، من بين 190.052 إصابة.

يذكر أن هذا الترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة، ولا يأخذ في الحسبان أعداد المصابين بالنسبة لعدد السكان.

وحتى اليوم، أعلنت الصين (ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ)، 4634 وفاة، و83.030 إصابة (3 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت)، بينما تعافى 78329 شخصاً من «كورونا» فيها.

وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا 182.708 وفيات، من بين 2.248.511 إصابة حتى الآن. وسجّلت الولايات المتحدة وكندا معاً، 116.894 وفاة، من بين 1.992.165 إصابة. وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 62.458 وفاة، من بين 1.245.077 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 18.636، من بين 652.812 إصابة، وفي الشرق الأوسط 10.248 وفاة، من بين 458.222 إصابة، وفي أفريقيا 4902 وفاة، من بين 177.477 إصابة، وفي أوقيانيا 131 وفاة، من بين 8632 إصابة.