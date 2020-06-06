اخبار العالم

العراق يسجل 33 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 33 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

السبت 6 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم "السبت"، عن تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 11098 حالة في جميع أنحاء البلاد.

 

Advertisements

كما أشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في العراق إلى 318 حالة.

 

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 331 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4904 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 33 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا