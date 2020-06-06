قبائل حضرموت تمهل الدولة 20 يوماً لتمكين أبناءها من الوادي والصحراء

السبت 6 يونيو 2020

عقد اليوم في محافظة حضرموت، لقاء تشاوري لمقادمة ومناصب ومشايخ وأعيان ووجهاء المحافظة بناءاً على دعوة من رئيس حلف حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي .



ووقف اللقاء الذي ضم المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية، أمام التداعيات الأمنية في الوادي والصحراء، واستمرار نزيف الدم الحضرمي.

وخرج اللقاء بالتأكيد على ضرورة أن يتولى أبناء حضرموت مسؤولية تأمين محافظتهم، واعطاء مهلة زمنية 20 يومًا للدولة لتنفيذ ذلك، ما لم فإن أبناء حضرموت يبسطون يدهم على أرضهم وثرواتهم .

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وأقر اللقاء تشكيل لجنة برئاسة الشيخ عبدالله سالم بن علي جابر وفي عضويتها قبائل ومكونات وشرائح المجتمع الحضرمي للإشراف على تطبيق ذلك