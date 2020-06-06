شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة شرطة تعز تبعث برقية عزاء لنائب مدير قسم شرطة الدحي والان مع التفاصيل

السبت 6 يونيو 2020 بعثت إدارة عام شرطة محافظة تعز، برقية تعزية للأخ ملازم أول فهد الردفاني نائب مدير قسم الشرطة الدحي في وفاة والده.

وفيما يلي نص البرقية: "تعزية" "بسم الله الرحمن الرحيم"* Advertisements "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" بقلوب صادقة يملؤها الحزن والأسى ، تتقدم إدارة عام شرطة محافظة تعز بأصدق التعازي وبالغ المواساة للأخ ملازم أول/ فهد الردفاني نائب مدير قسم الشرطة الدحي في وفاة والده العميد صالح هيثم الردفاني والذي وافته المنية يوم أمس الجمعة بعد صراع مع المرض سائلين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون عميد/ منصورعبدالرب الأكحلي مدير عام شرطة محافظة تعز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة شرطة تعز تبعث برقية عزاء لنائب مدير قسم شرطة الدحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.