أطباء بلا حدود تصدر بيان هام بشأن كورونا في عدن

السبت 6 يونيو 2020

أصدرت منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، اليوم، بيان هام بشأن مستجدات مجابهة فيروس كورونا المستجد في العاصمة عدن .



وتتولى المنظمة إدارة مستشفى الأمل الذي تم تخصيصه كمركز للعزل والحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا .

وقالت المنظمة أنها في عدن تواجه وضعًا صعبًا ولكنها تبذل قصارى جهدها لعلاج ‎كوفيد-19 في مستشفى الأمل. كما تعمل فرقها الطبية على مدار الساعة لتقديم أفضل رعاية ممكنة.

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‏وأضافت "ستصل في الأيام القليلة المقبلة 16 طنًا من المعدات والأدوية لتحسين الرعاية التي نقدمها في مركزنا في ‎عدن، والذي يضم الآن 40 سريرًا في المجموع" .

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‏وتابعت "لقد كانت عمليات بحث وتنظيم إمداد الأكسجين في عدن تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تقوم فرقنا الطبية بتغيير الأسطوانات يدويًا 250 مرة في اليوم، وهي مهمة ضخمة" .

وبينت "في ‎عدن، وفي مختلف أنحاء ‎اليمن، تتكون فرقنا من موظفين يمنيين ودوليين. في شهر مايو/أيار، في مستشفى الأمل، لدينا 20 موظفًا دوليًا، و250 موظفًا يمنيًا يعملون جنبًا إلى جنب لتقديم أفضل رعاية طبية يمكنهم تقديمها للمرضى" .

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‏وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل على إنشاء مركز ثانٍ لعلاج ‎كوفيد-19 في مستشفى الجمهورية في ‎عدن، لكننا ستستمر في استقبال وعلاج المرضى في مستشفى الأمل