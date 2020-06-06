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أطباء بلا حدود تصدر بيان هام بشأن كورونا في عدن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 6 يونيو 2020

أصدرت منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، اليوم، بيان هام بشأن مستجدات مجابهة في العاصمة عدن .

 

وتتولى المنظمة إدارة مستشفى الأمل الذي تم تخصيصه كمركز للعزل والحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا .

 

وقالت المنظمة أنها في عدن تواجه وضعًا صعبًا ولكنها تبذل قصارى جهدها لعلاج كوفيد-19 في مستشفى الأمل. كما تعمل فرقها الطبية على مدار الساعة لتقديم أفضل رعاية ممكنة.

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‏وأضافت "ستصل في الأيام القليلة المقبلة 16 طنًا من المعدات والأدوية لتحسين الرعاية التي نقدمها في مركزنا في عدن، والذي يضم الآن 40 سريرًا في المجموع" .

‏وتابعت "لقد كانت عمليات بحث وتنظيم إمداد الأكسجين في عدن تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تقوم فرقنا الطبية بتغيير الأسطوانات يدويًا 250 مرة في اليوم، وهي مهمة ضخمة" .

 

وبينت "في عدن، وفي مختلف أنحاء اليمن، تتكون فرقنا من موظفين يمنيين ودوليين. في شهر مايو/أيار، في مستشفى الأمل، لدينا 20 موظفًا دوليًا، و250 موظفًا يمنيًا يعملون جنبًا إلى جنب لتقديم أفضل رعاية طبية يمكنهم تقديمها للمرضى" .

‏وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل على إنشاء مركز ثانٍ لعلاج كوفيد-19 في مستشفى الجمهورية في عدن، لكننا ستستمر في استقبال وعلاج المرضى في مستشفى الأمل

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