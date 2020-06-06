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شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود تصدر بيان هام بشأن كورونا في عدن والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
أصدرت منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، اليوم، بيان هام بشأن مستجدات مجابهة فيروس كورونا المستجد في العاصمة عدن .
وتتولى المنظمة إدارة مستشفى الأمل الذي تم تخصيصه كمركز للعزل والحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا .
وقالت المنظمة أنها في عدن تواجه وضعًا صعبًا ولكنها تبذل قصارى جهدها لعلاج كوفيد-19 في مستشفى الأمل. كما تعمل فرقها الطبية على مدار الساعة لتقديم أفضل رعاية ممكنة.
وأضافت "ستصل في الأيام القليلة المقبلة 16 طنًا من المعدات والأدوية لتحسين الرعاية التي نقدمها في مركزنا في عدن، والذي يضم الآن 40 سريرًا في المجموع" .
وتابعت "لقد كانت عمليات بحث وتنظيم إمداد الأكسجين في عدن تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تقوم فرقنا الطبية بتغيير الأسطوانات يدويًا 250 مرة في اليوم، وهي مهمة ضخمة" .
وبينت "في عدن، وفي مختلف أنحاء اليمن، تتكون فرقنا من موظفين يمنيين ودوليين. في شهر مايو/أيار، في مستشفى الأمل، لدينا 20 موظفًا دوليًا، و250 موظفًا يمنيًا يعملون جنبًا إلى جنب لتقديم أفضل رعاية طبية يمكنهم تقديمها للمرضى" .
وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل على إنشاء مركز ثانٍ لعلاج كوفيد-19 في مستشفى الجمهورية في عدن، لكننا ستستمر في استقبال وعلاج المرضى في مستشفى الأمل
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