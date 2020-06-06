أهالي سقطرى يؤيدون الإدارة الذاتية للجنوب

السبت 6 يونيو 2020

نظم أبناء مركز حالة شرق محافظة أرخبيل سقطرى اليوم السبت، فعالية شعبية لتأييد قرار إعلان الإدارة الذاتية للجنوب .



ورفع المشاركون في الفعالية التي حضرها المهندس رأفت علي الثقلي، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة، والشيخ عبدالله حسين شيخ مركز حالة، شعارات عبروا خلالها عن تأييدهم ومباركتهم لقرار إعلان الإدارة الذاتية للجنوب الذي أعلن عنه المجلس الانتقالي برئاسة القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وجميع الخطوات التي تخدم مصلحة شعب الجنوب، بالإضافة إلى لافتات الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تتأخر في مد يد العون لأبناء سقطرى في مختلف المجالات.

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وألقى رئيس انتقالي سقطرى كلمة أكد فيها أن توالي التأييدات من جميع الوحدات العسكرية ومراكز الشرطة والقبائل والشيوخ والمقادمة ووجهاء المناطق في سقطرى، للمجلس الانتقالي الجنوبي، أتت بعد انكشاف مؤامرات حزب الإصلاح الإخواني على سقطرى ومشروعه التخريبي والتدميري.

وأكد الثقلي للمشاركين أن المجلس الانتقالي الجنوبي يمشي في الطريق الصحيح لاستعادة الدولة الجنوبية واستعادة حقوق أبناء الجنوب وإنهاء حكم الإخوان من المحافظات الجنوبية وإرجعاهم إلى تحرير محافظاتهم الشمالية من الحوثي.

ولفت الثقلي إلى أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتعرضان لمؤامرات من قبل أجندة تنظيم الإخوان عبر حزب الاصلاح إلاخواني بتمويل من قطر وتركيا لتعطيل مصالح الشعب وإفشال عاصفة الحزم.

وأشاد الثقلي بدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أنها هي السند والعون لسقطرى وشعبها بعد الله في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمية والتنمية