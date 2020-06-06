شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 16 طن ادوية ومستلزمات طبية الى مطار عدن لمواجهة "كورونا" والان مع التفاصيل

السبت 6 يونيو 2020 وصلت اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن طائرة شحن تحمل على متنها 16 طن ادوية ومستلزمات حماية لمواجهة فيروس كورونا مقدمة من منظمة اليونيسيف دعما للقطاع الصحي في اليمن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements ودعت وكيل وزارة الصحة الدكتورة اشراق السباعي منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات إلى القيام بواجبها بتقديم مزيد من الدعم في القطاع الصحي والقيام بواجبهم الإنساني. كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى مع الالتزام باجراءات الوقاية والنظافة الشخصية.

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