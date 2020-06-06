أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي

السبت 6 يونيو 2020

تعرضت الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.



وأفادت مصادر محلية، بأن مليشيات الحوثي أطلقت عدد من قذائف الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 60 على الأحياء السكنية في حيس في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 صوب منازل المواطنين الآهلة بالسكان.

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وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين العزل القاطنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء.

هذا وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، ضمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وانتهاكاتها لمبادرة وقف إطلاق النار